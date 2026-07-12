Nicolò Bulega ha vinto Gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Donington Park, conquistando così la sua seconda vittoria stagionale nel Mondiale di superbike 2026. Dopo aver iniziato la giornata con la convinzione di vincere, il pilota emiliano ha concluso la gara in modo positivo, completando una domenica perfetta.

Nicolò Bulega sorride al termine di Gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato di Donington Park il pilota emiliano ha nuovamente centrato il successo completando una domenica perfetta. Dopo la beffa di ieri in Gara-1, con Iker Lecuona che ha interrotto il suo filotto incredibile di successi, oggi il pilota emiliano si è rifatto con gli interessi, vincendo entrambe le manche in grande stile. Dopo aver vinto la superpole race di questa mattina (con caduta di Iker Lecuona) il portacolori del team Ducati Factory ha fatto il bis anche nella gara lunga pomeridiana rifilando distacchi importanti a tutti i rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega: “Bella vittoria. Questa mattina mi sono svegliato dicendomi di vincere e ci sono riuscito”

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