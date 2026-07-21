Via libera alla Nec, tutti d’accordo i leader del centrodestra alla fine di un vertice di maggioranza. La National escape clause, la clausola di salvaguardia nazionale, sarà richiesta alla Commissione europea per destinare i circa 14 miliardi previsti agli investimenti nel settore energetico senza che siano conteggiati nel Patto di stabilità. I leader del centrodestra non avrebbero parlato di legge elettorale. E così, la nota finale di Palazzo Chigi parla soltanto dell’accordo sulla Nec. Forse perché è un argomento su cui tutti sono d’accordo. Ma è vero che i termini per attivare la richiesta all’Unione sono ravvicinati, il 15 agosto. Soprattutto, la riunione è stata aperta dalla relazione del vicepremier Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Centrodestra, intesa sull’energia. «Sbloccata» la clausola da 14 miliardi

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