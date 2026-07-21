Centrodestra intesa sull’energia Sbloccata la clausola da 14 miliardi
Il centrodestra ha approvato all’unanimità durante un vertice di maggioranza la richiesta di attivare la National escape clause alla Commissione europea. La clausola permetterà di destinare circa 14 miliardi di euro agli investimenti nel settore energetico senza incidere sul Patto di stabilità. La decisione riguarda la possibilità di utilizzare risorse nazionali per interventi nel campo dell’energia, con l’obiettivo di accelerare i progetti e sostenere il settore.
Via libera alla Nec, tutti d’accordo i leader del centrodestra alla fine di un vertice di maggioranza. La National escape clause, la clausola di salvaguardia nazionale, sarà richiesta alla Commissione europea per destinare i circa 14 miliardi previsti agli investimenti nel settore energetico senza che siano conteggiati nel Patto di stabilità. I leader del centrodestra non avrebbero parlato di legge elettorale. E così, la nota finale di Palazzo Chigi parla soltanto dell’accordo sulla Nec. Forse perché è un argomento su cui tutti sono d’accordo. Ma è vero che i termini per attivare la richiesta all’Unione sono ravvicinati, il 15 agosto. Soprattutto, la riunione è stata aperta dalla relazione del vicepremier Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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