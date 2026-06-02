L’Ue apre a una mini-clausola sulle spese per l’energia | 6,5 miliardi ma solo per investimenti e per 18 mesi

Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di introdurre una mini-clausola di 6,5 miliardi di euro destinata a investimenti nel settore energetico. La misura sarà valida per 18 mesi e si applicherà esclusivamente alle spese di investimento. L’annuncio ufficiale è previsto per domani, mercoledì 3 giugno, nel quadro del pacchetto di Primavera del Semestre Europeo. La decisione mira a sostenere i progetti energetici attraverso risorse dedicate.