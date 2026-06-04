Energia | via libera da Bruxelles per 14 miliardi di flessibilità

Notizia in breve

Bruxelles ha approvato la distribuzione di 14 miliardi di euro di flessibilità per il settore energetico. I fondi saranno destinati a famiglie e imprese, secondo criteri stabiliti dall’Unione Europea. La Commissione Europea ha confermato che i sussidi devono rispettare specifici limiti, vietando interventi indiscriminati. La ripartizione avverrà secondo modalità definite, senza indicare dettagli precisi sulle quote per ciascun settore o soggetto.