Energia | via libera da Bruxelles per 14 miliardi di flessibilità
Bruxelles ha approvato la distribuzione di 14 miliardi di euro di flessibilità per il settore energetico. I fondi saranno destinati a famiglie e imprese, secondo criteri stabiliti dall’Unione Europea. La Commissione Europea ha confermato che i sussidi devono rispettare specifici limiti, vietando interventi indiscriminati. La ripartizione avverrà secondo modalità definite, senza indicare dettagli precisi sulle quote per ciascun settore o soggetto.
Come verranno distribuiti i 14 miliardi tra famiglie e imprese? Quali sono i paletti europei che vietano i sussidi a pioggia? Chi riceverà concretamente il voucher da 100 euro previsto domani? Perché lo sconto sui carburanti rischia di non essere prorogato??? In Breve Utilizzo dello 0,3% del Pil entro il margine dell'1,5% del Patto stabilità Spesa triennale per famiglie vulnerabili e imprese energivore Voucher da 100 euro previsto dal Consiglio dei ministri di domani Scadenza . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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