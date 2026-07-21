Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio al settimo piano di un condominio di via Cesare Boldrini. L’incendio ha interessato un appartamento, intrappolando un’anziana di oltre 100 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti e l’hanno salvata. La donna è stata tratta in salvo e trasportata in ospedale. Nessun altro occupante è rimasto coinvolto.

Ha rischiato grosso l’ultracentenaria che ieri pomeriggio è rimasta intrappolata nel proprio appartamento al settimo piano di un condominio di via Cesare Boldrini. Lì dove alle 14.30 circa si sono precipitate tre squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale, con anche il funzionario di guardia e l’autoscala. L’intervento si è reso necessario dopo che è scattato l’allarme per appunto un rogo all’interno dell’appartamento al settimo piano del condominio. Qui il personale intervenuto è salito per trasportare fuori e mettere in salvo l’anziana occupante: una donna centenaria che abitava l’immobile. La pensionata, una volta portata fuori dal condominio, è stata dunque affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto e trasportata in ospedale per essere stata intossicata dopo avere inalato parecchio fumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centenaria scampa al rogo. Incendio al settimo piano. Anziana salvata dai pompieri

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