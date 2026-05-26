Incendio in appartamento ad Avellino | anziana salvata dai Vigili del Fuoco

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, a seguito di una segnalazione del 118 per un incendio in un appartamento. Durante l’intervento, sono riusciti a mettere in salvo un’anziana residente nell’abitazione. L’incendio si è sviluppato all’interno dell’appartamento, ma non sono stati segnalati altri feriti. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

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Alle ore 06:00 circa di questa mattina, martedì 26 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, a seguito di segnalazione pervenuta dal servizio sanitario 118, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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