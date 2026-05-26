Incendio in appartamento ad Avellino | anziana salvata dai Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Alle 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, a seguito di una segnalazione del 118 per un incendio in un appartamento. Durante l’intervento, sono riusciti a mettere in salvo un’anziana residente nell’abitazione. L’incendio si è sviluppato all’interno dell’appartamento, ma non sono stati segnalati altri feriti. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.