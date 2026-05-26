Incendio in appartamento all’alba | anziana salvata dai Vigili del Fuoco
Alle 6 del mattino di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un appartamento per un incendio scoppiato durante le prime ore del giorno. Un’anziana abitante è stata estratta dalle fiamme e portata in salvo dai soccorritori. Le fiamme hanno danneggiato parte dell’appartamento, ma non sono stati segnalati altri feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Tempo di lettura: 2 minuti Alle ore 06:00 circa di questa mattina, martedì 26 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, a seguito di segnalazione pervenuta dal servizio sanitario 118, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio. Per l’intervento sono giunti con un’APS (autopompa serbatoio), un’autoscala e un modulo antincendio. All’arrivo sul posto, l’appartamento risultava completamente avvolto dalle fiamme. All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una donna anziana di circa 80 anni, riversa sul pavimento e con evidenti ustioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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