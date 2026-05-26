Incendio in appartamento all’alba | anziana salvata dai Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Alle 6 del mattino di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un appartamento per un incendio scoppiato durante le prime ore del giorno. Un’anziana abitante è stata estratta dalle fiamme e portata in salvo dai soccorritori. Le fiamme hanno danneggiato parte dell’appartamento, ma non sono stati segnalati altri feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.