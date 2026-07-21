Cene in ristoranti stellati auto blu e spumante Corte dei Conti chiede 314mila euro all'ex Dg dell'Istituto Zooprofilattico Limone Lui | Chiarirò tutto

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Corte dei Conti ha notificato un invito a dedurre all'ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico, accusandolo di aver causato un danno erariale di 314.000 euro. La contestazione riguarda spese sostenute per cene in ristoranti stellati, utilizzo di auto di servizio e spese con la carta di credito aziendale. L'ex dirigente ha dichiarato di voler chiarire la situazione.

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Invito a dedurre per Antonio Limone, ex direttore e commissario dell'Izsm. Contestato un presunto danno erariale da 314mila euro per le auto di servizio e le spese della carta di credito aziendale. Lui: "Ho fiducia nei giudici, dimostrerò la mia estraneità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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