Hantavirus in quarantena a casa il napoletano che era sul volo con la donna morta L'Istituto Zooprofilattico | Pronti i laboratori analisi

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo napoletano, che si trovava a bordo di un volo della compagnia olandese il 24 aprile e che aveva avuto contatti con una donna deceduta a causa dell’Hantavirus, è stato messo in quarantena domiciliare. L’Istituto Zooprofilattico ha comunicato che sono stati predisposti i laboratori per eseguire le analisi necessarie. La persona si trova in isolamento in attesa dei risultati degli esami.

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Il napoletano che era a bordo del volo Klm del 24 aprile contatto della donna olandese deceduta con Hantavirus è in isolamento a casa. Giuseppe Iovane, direttore dell'Istituto Zooprofilattico a Fanpage.it: "I nostri laboratori pronti per le analisi del virus".🔗 Leggi su Fanpage.it

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