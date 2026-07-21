cem ambiente crescita e assunzioni

Cem Ambiente ha avviato una selezione permanente per operatrici e operatori ecologici, con contratti a tempo determinato e indeterminato. L’azienda pubblica di rifiuti intende aumentare il proprio organico attraverso nuove assunzioni. La procedura di reclutamento è aperta e mira a inserire personale nel settore della gestione dei rifiuti. La notizia riguarda un piano di crescita dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui numeri o le modalità di selezione.

Nuovo piano di assunzioni in arrivo per operatrici e operatori ecologici in Cem Ambiente. L’azienda pubblica di rifiuti ha aperto una selezione (permanente) per inserire nuovo personale con contratti sia a tempo determinato che indeterminato. Una campagna di reclutamento che serve a supportare sul campo la crescita del colosso del settore, che ha chiuso il bilancio 2025 con numeri solidi: ben 86,3 milioni di euro di produzione e un utile netto di 4,3 milioni. I nuovi inserimenti sosterranno l’espansione di una realtà che gestisce i servizi di pulizia e raccolta in 77 Comuni tra la Città metropolitana di Milano e le province di Monza Brianza, Lodi e Pavia, per un bacino di circa 700mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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