Uil Basilicata | ‘Assunzioni in crescita ma il mercato è fragile

Secondo la Uil Basilicata, le assunzioni nella regione sono aumentate recentemente, ma il mercato del lavoro resta fragile. La crescita occupazionale non sembra ancora tradursi in un aumento stabile della ricchezza. La stagionalità influisce sui redditi delle famiglie lucane, creando periodi di maggiore o minore stabilità economica. Questi dati evidenziano una situazione complessa, con segnali di miglioramento ma anche di vulnerabilità.

? Punti chiave Perché l'aumento delle assunzioni rischia di non generare ricchezza reale?. Come influisce la stagionalità sul reddito delle famiglie lucane?. Quali settori potrebbero garantire contratti stabili invece di quelli temporanei?. Come può il reshoring trasformare il mercato del lavoro regionale?.? In Breve Previsioni maggio-luglio 2026 indicano 15.280 nuovi ingressi nel mercato del lavoro regionale.. Mese di maggio con 5.360 assunzioni programmate contro 850 in più rispetto al 2025.. Difficoltà nel reperire personale scesa al 36% per domanda di lavoratori non specializzati.. Proposta Uil punta su reshoring e polo di Melfi per contrastare stagionalità agricola.🔗 Leggi su Ameve.eu

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