Veneto | assunzioni giovani in crescita ma l’esperienza è un muro

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Veneto, le assunzioni di giovani sono in aumento, ma molti trovano difficile superare il requisito del 62% di esperienza richiesta. Le aziende preferiscono stipulare contratti a termine rispetto all'apprendistato. Questa scelta si deve alla maggiore flessibilità dei contratti a breve termine e alla difficoltà di offrire percorsi di formazione più strutturati. La situazione evidenzia un divario tra le opportunità di inserimento e le esigenze di esperienza richiesta dalle imprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come può un giovane superare il requisito del 62% di esperienza?. Perché le aziende preferiscono i contratti a termine all'apprendistato?. Chi deve farsi carico del rischio della formazione iniziale?. Cosa rischia il Veneto se i laureati continuano a fuggire?.? In Breve Il 62% delle aziende venete richiede competenze specifiche o esperienze pregresse nel settore.. Il 78% delle assunzioni regionali avviene tramite contratti a termine per ridurre i rischi.. L'apprendistato risulta sottoutilizzato rispetto alla prevalenza di contratti brevi nel mercato veneto.. La fuga dei laureati dal Veneto rischia di aggravare l'inverno demografico della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

veneto assunzioni giovani in crescita ma l8217esperienza 232 un muro
© Ameve.eu - Veneto: assunzioni giovani in crescita, ma l’esperienza è un muro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Premiati Maestri Artigiani Ragione del Veneto e non solo: la cerimonia al Teatro Comunale di Vicenza

Video Premiati Maestri Artigiani Ragione del Veneto e non solo: la cerimonia al Teatro Comunale di Vicenza

Notizie e thread social correlati

Per la sua crescita Valtecne punta su assunzioni e formazione dei giovaniValtecne, azienda specializzata nella produzione di componenti meccanici di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali,...

Uil Basilicata: ‘Assunzioni in crescita, ma il mercato è fragileSecondo la Uil Basilicata, le assunzioni nella regione sono aumentate recentemente, ma il mercato del lavoro resta fragile.

Temi più discussi: Da Pietro Ceccato ad oggi: una riflessione su giovani, lavoro e imprese; Utenti dei Centri per l’impiego del Veneto: il report 2023-25; Centri per l’impiego: in Veneto più di 130 mila richieste in un anno; Lavoro e giovani talenti, le strade da imboccare per essere attrattivi: Case, reti d'impresa e meno burocrazia.

Incentivi alle assunzioni di giovani e donne, gli industriali veneti si dividono: Funzionano, No, non sono la soluzioneI nuovi bonus 2.0 che il Governo farà entrare in vigore in occasione del 1 maggio con lo scopo prevalente di incentivare le assunzioni di donne e di giovani, cioè le fasce d’età di cui vi è più ... corrieredelveneto.corriere.it

Fp Cgil Veneto: Gravi ritardi su assunzioni in sanità. Basta slogan dal GovernoPer il sindacato, tra quota 100 e legge di Stabilità, si rischiano periodi di veri e propri vuoti di personale. Oltre ai possibili pensionamenti, infatti, la Legge di stabilità definisce, al comma ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web