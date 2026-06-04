In Veneto, le assunzioni di giovani sono in aumento, ma molti trovano difficile superare il requisito del 62% di esperienza richiesta. Le aziende preferiscono stipulare contratti a termine rispetto all'apprendistato. Questa scelta si deve alla maggiore flessibilità dei contratti a breve termine e alla difficoltà di offrire percorsi di formazione più strutturati. La situazione evidenzia un divario tra le opportunità di inserimento e le esigenze di esperienza richiesta dalle imprese.

Come può un giovane superare il requisito del 62% di esperienza?. Perché le aziende preferiscono i contratti a termine all'apprendistato?. Chi deve farsi carico del rischio della formazione iniziale?. Cosa rischia il Veneto se i laureati continuano a fuggire?.? In Breve Il 62% delle aziende venete richiede competenze specifiche o esperienze pregresse nel settore.. Il 78% delle assunzioni regionali avviene tramite contratti a termine per ridurre i rischi.. L'apprendistato risulta sottoutilizzato rispetto alla prevalenza di contratti brevi nel mercato veneto.. La fuga dei laureati dal Veneto rischia di aggravare l'inverno demografico della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: assunzioni giovani in crescita, ma l’esperienza è un muro

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