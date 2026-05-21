Ogni mese, i pensionati ricevono un cedolino che dettaglia l’importo della pensione erogata dall’INPS. Questo documento, chiamato anche certificato di pagamento, mostra le voci che compongono il pagamento, come le trattenute fiscali e contributive, e permette di verificare eventuali variazioni rispetto alle mensilità precedenti. Per giugno 2026, il cedolino contiene informazioni su eventuali aggiornamenti delle pensioni e sulle trattenute applicate, offrendo un quadro chiaro delle voci che contribuiscono all’importo netto.

Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. In attuazione della normativa vigente, le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione di gennaio, quando il pagamento avviene nel secondo giorno bancabile. Il pagamento in contanti è ammesso soltanto per importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di titolari di più prestazioni pensionistiche o assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato. L’accredito del rateo di pensione di giugno 2026 sarà effettuato con valuta 1° giugno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cedolino pensione giugno 2026: guida alle trattenute e alle voci presenti nel pagamento INPS

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Cedolino pensione Gennaio 2026: le date e gli importi in arrivo!

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