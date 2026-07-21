Cedolino della pensione di agosto 2026 le novità

Nel cedolino della pensione di agosto 2026 sono state introdotte nuove voci. Sono partiti i conguagli fiscali legati al modello 7302026, con eventuali rimborsi Irpef o trattenute fiscali. Inoltre, sono state applicate trattenute del 5% per i pensionati che non hanno comunicato i redditi richiesti dall’Inps per alcune prestazioni collegate al reddito. Queste variazioni riguardano le modalità di calcolo e le trattenute sulla pensione di agosto.

Ci sono delle novità per i pensionati nel cedolino della pensione di agosto 2026. In particolare al via i conguagli derivanti dal modello 7302026, con eventuali rimborsi Irpef o trattenute fiscali ma ci sono anche le trattenute del 5% per chi non ha comunicato i redditi richiesti dall’Inps per alcune prestazioni collegate al reddito. Lo comunica l’Inps sul suo Portale. I conguagli del modello 7302026. Per quanto riguarda i conguagli del modello 7302026, l’Inps applica i risultati della dichiarazione dei redditi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno. Possibile quindi trovare un rimborso Irpef, se dalla dichiarazione emerge un credito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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PENSIONI AGOSTO 2026: RIMBORSI E NOVITÀ IMPERDIBILI

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