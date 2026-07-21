Un pacco sospetto ha causato l’evacuazione di una filiale bancaria nel centro storico di Reggio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno ispezionato la scatola senza trovare sostanze pericolose. L’allarme bomba è stato successivamente dichiarato falso. La zona tra viale Matteotti e viale dei Mille, vicino a Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, è stata evacuata temporaneamente. La situazione è tornata alla normalità dopo i controlli.

È rientrato l’allarme bomba scattato nella mattinata di ieri alle porte del centro storico di Reggio, dove un pacco sospetto ha fatto scattare un’imponente operazione di sicurezza tra viale Matteotti e l’incrocio con viale dei Mille, in zona Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Dopo gli accertamenti degli artificieri è stato confermato che la valigetta rinvenuta nelle vicinanze della filiale Bper non conteneva alcun ordigno esplosivo. Si è trattato quindi di un falso allarme. La segnalazione aveva fatto scattare il protocollo previsto in questi casi. L’area è stata immediatamente transennata e interdetta al traffico veicolare e pedonale, mentre la filiale bancaria è stata evacuata a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "C’è un pacco bomba". Ma è un falso allarme. Evacuata la filiale Bper. Sul posto gli artificieri

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