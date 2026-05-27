Tanica di benzina in via Calipari scatta allarme bomba | artificieri sul posto

Una tanica di benzina collegata a un cavo è stata trovata questa mattina davanti al cancello della sede Inps, vicino agli uffici dell’Anagrafe comunale in via Calipari. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare l’oggetto sospetto. La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno conducendo le operazioni di sicurezza. Non ci sono ancora dettagli sulle origini dell’oggetto o sui motivi del deposito.

Mattinata di tensione in via Calipari, dove davanti al cancello della sede Inps, accanto agli uffici dell’Anagrafe comunale, è stata rinvenuta una tanica di benzina collegata a un cavo.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli artificieri per le verifiche e la messa in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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