Un allarme bomba ha portato all’evacuazione della filiale Bper di via Matteotti a Reggio Emilia. La polizia ha chiuso le strade vicine, tra cui viale dei Mille, e ha avviato le verifiche interne. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di controllo sono ancora in corso, mentre le forze dell’ordine gestiscono la situazione. La banca rimane chiusa fino a nuovo avviso.

Reggio Emilia, 20 luglio 2026 - "Allarme ordigno esplosivo in banca". Strade chiuse e un allarme che ha causato l'evacuazione della filiale Bper di via Matteotti, all'incrocio con viale dei Mille. All'origine dell'allerta scattata questa mattina a San Pietro, in centro storico, ci sarebbe un pacco sospetto. Sul posto sono arrivati gli artificieri, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e gli uomini della polizia di Stato. Tutta l'area è stata chiusa e l'accesso è vietato alle automobili e ai passanti. Gli artificieri stanno intervenendo sul posto, assieme alle forze di polizia che stanno effettuando gli accertamenti e la prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - "Allarme bomba in banca", evacuata la filiale Bper di via Matteotti a Reggio Emilia

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