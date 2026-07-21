CdS – Summerville vicino alla Roma | spunta il post engimatico sui social

Crysencio Summerville, attaccante del Leeds, è stato menzionato sui social come possibile acquisto della Roma. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, suggerisce che il giocatore potrebbe trasferirsi nel club giallorosso. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul trasferimento. La società non ha ancora annunciato nulla in merito.

2026-07-20 20:35:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Crysencio Summerville è sempre più vicino alla Roma. Il giocatore, di proprietà del West Ham e impegnato all’ultimo Mondiale con l’Olanda, ha già trovato l’accordo con il club, anche con un notevole abbassamento dell’ingaggio. Mentre i giallorossi hanno inviato la terza e ultima offerta al West Ham da 4647 milioni più bonus, che porterebbe il costo dell’operazione totale a 50 milioni. Si attende una risposta dagli inglese tra stasera e domattina. Nel frattempo, Summerville ha pubblicato un nuovo post con un messaggio enigmatico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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