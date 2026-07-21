Otto persone sono state allontanate dalla polizia locale dopo essere state trovate a bivaccare a pochi metri dai binari della stazione ferroviaria di Cattolica, lungo la linea Adriatica. Le autorità sono intervenute dopo aver individuato il gruppo durante le ore notturne. Nessuna persona è rimasta sul posto dopo l’intervento. La zona è stata successivamente bonificata e messa in sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trovati a dormire a pochi metri dalla ferrovia, scatta l’intervento delle autorità. Alcune persone hanno trascorso la notte a pochi passi dai binari della stazione ferroviaria di Cattolica, lungo la linea Adriatica, in provincia di Rimini. La presenza del gruppo è stata segnalata nelle prime ore della mattinata di martedì 21 luglio, dopo che sui social hanno iniziato a circolare immagini che mostravano un vero e proprio accampamento improvvisato vicino all’area ferroviaria. Nelle fotografie erano visibili indumenti stesi sulle siepi, coperte e sacchi a pelo sistemati sul terreno, mentre alcune persone risultavano riposare direttamente all’aperto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cattolica, bivacco vicino ai binari della stazione: otto persone allontanate dalla polizia locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritardi sull’Alta Velocità Milano-Bologna, rallentamenti fino a 2 ore: «Persone vicino ai binari»La circolazione sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna è rallentata, con ritardi fino a due ore.

Lite fuori dal locale, estrae un cacciavite davanti ai clienti e ferisce un 17enne: bloccato dalla polizia locale di ComoNel pomeriggio del 18 maggio, nel centro di Como, un uomo in stato di alterazione alcolica ha litigato con alcune persone davanti a un locale.