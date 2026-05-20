Lite fuori dal locale estrae un cacciavite davanti ai clienti e ferisce un 17enne | bloccato dalla polizia locale di Como

Nel pomeriggio del 18 maggio, nel centro di Como, un uomo in stato di alterazione alcolica ha litigato con alcune persone davanti a un locale. Durante l’alterco, ha estratto un cacciavite e ha ferito un ragazzo di 17 anni. La polizia locale è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena di tensione e minacce con l’arma improvvisata.

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