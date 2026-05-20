Lite fuori dal locale estrae un cacciavite davanti ai clienti e ferisce un 17enne | bloccato dalla polizia locale di Como
Nel pomeriggio del 18 maggio, nel centro di Como, un uomo in stato di alterazione alcolica ha litigato con alcune persone davanti a un locale. Durante l’alterco, ha estratto un cacciavite e ha ferito un ragazzo di 17 anni. La polizia locale è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena di tensione e minacce con l’arma improvvisata.
Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 18 maggio nel centro di Como, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha minacciato alcune persone con un cacciavite all’esterno di un pubblico esercizio. L’intervento della polizia locale ha permesso di bloccare il responsabile senza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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