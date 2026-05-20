Lite fuori dal locale estrae un cacciavite davanti ai clienti e ferisce un 17enne | bloccato dalla polizia locale di Como

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 18 maggio, nel centro di Como, un uomo in stato di alterazione alcolica ha litigato con alcune persone davanti a un locale. Durante l’alterco, ha estratto un cacciavite e ha ferito un ragazzo di 17 anni. La polizia locale è intervenuta rapidamente, riuscendo a bloccare l’uomo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena di tensione e minacce con l’arma improvvisata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 18 maggio nel centro di Como, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha minacciato alcune persone con un cacciavite all’esterno di un pubblico esercizio. L’intervento della polizia locale ha permesso di bloccare il responsabile senza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Molesta i clienti di un locale ma doveva trovarsi ai domiciliari, poi aggredisce i carabinieri e li ferisce: arrestatoI Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla...

Furti ai turisti e persone allontanate dal lungolago: maxi controlli della polizia locale a ComoControlli intensificati tra centro città e lungolago, con una serie di interventi che in due giorni hanno toccato furti, droga, sicurezza stradale e...

lite fuori dal localeComo, lite fuori dal locale: ubriaco ferisce un giovane cinese, poi aggredisce un agente col cacciaviteNel corso di un intervento effettuato nel pomeriggio del 18 maggio in centro città, la Polizia Locale di Como ha fermato un uomo responsabile di minacce aggravate e comportamenti violenti nei confront ... comozero.it

lite fuori dal localeLite e minacce in centro a Como: uomo fermato dalla Polizia Locale con un cacciaviteL’episodio nel pomeriggio del 18 maggio all’esterno di un pubblico esercizio. Un agente libero dal servizio ha dato l’allarme e disarmato il soggetto, poi accompagnato al comando ... ciaocomo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web