Ritardi sull’Alta Velocità Milano-Bologna rallentamenti fino a 2 ore | Persone vicino ai binari

La circolazione sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna è rallentata, con ritardi fino a due ore. Rfi ha segnalato la presenza di persone non autorizzate vicino ai binari all’altezza di Reggio Emilia, causando l’interruzione temporanea del traffico. I treni sono stati sospesi o deviati, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione. Nessun dettaglio sulle identità o motivazioni delle persone coinvolte.

Forti rallentamenti sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna, dopo che Rfi ha segnalato la «presenza di persone non autorizzate» nei pressi dei binari all’altezza di Reggio Emilia. I treni dell’Alta Velocità rischiano di dover viaggiare sulla linea convenzionale, con relative limitazioni della velocità. La prima segnalazione era partita alle 13.30, quando erano state avvistate le prime persone nei pressi dei binari. Quali treni sono coinvolti da ritardi, cambi di stazioni e variazioni. I treni direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 9514 Salerno (partito alle 9.23) diretto a Torino Porta Nuova. Oggi il mezzo ferma a Reggio Emilia anziché a Reggio Emilia AV Mediopadana. 🔗 Leggi su Open.online

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Alta Velocità nel caos: sabotaggi su Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi fino a 140 minuti

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