Da secoli Castel Gandolfo è famoso in tutto il mondo per essere la residenza estiva dei Pontefici. Un luogo riservato dove il ritmo della vita può rallentare, concedendo tempi più dilatati e spazi verdi per ossigenare mente e corpo. Ma dietro le mura delle Ville Pontificie non c’è solo il buèn retiro per le alte cariche della Santa Sede. Di fatti, Castel Gandolfo offre un patrimonio fatto di giardini storici, resti archeologici, serre, boschi, aziende agricole e paesaggi modellati nei secoli. E da qualche anno, per nostra somma fortuna, una parte consistente della location è diventata accessibile a tutti. Si tratta di un ampio angolo della proprietà, che include i maestosi Giardini Barberini, dove mura, natura e sostenibilità convivono in modo ottimale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Castel Gandolfo, i giardini segreti del Papa. Con fattoria didattica

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Un SALTO nel TEMPO tra STANZE PAPALI e GIARDINI SEGRETI.

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