Papa Leone XIV in ferie a Castel Gandolfo fino al 27 | l' Angelus domenicale dalla piazza del paese

Papa Leone XIV nel pomeriggio si trasferirà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo estivo fino a lunedì 27 luglio. Lo ha reso noto la Sala stampa della Santa Sede, precisando chedurante la permanenza del Pontefice nei Castelli Romani sarannosospese tutte le udienze generali, private e speciali. La pausa estiva comporterà anche l'interruzione delle tradizionali udienze del mercoledì, che riprenderanno regolarmente il 5 agosto al rientro dagli impegni estivi.Papa Leone, nel corso delle domeniche di luglio, manterrà l'appuntamento con la preghiera mariana dell'Angelus, che sarà recitata in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, davanti ai fedeli e ai pellegrini che raggiungeranno la cittadina. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Papa Leone lascia Castel Gandolfo tra la gioia dei fedeli presenti

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