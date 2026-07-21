Nella notte a Casoria si sono verificati due episodi di accoltellamento, entrambi sotto analisi da parte dei carabinieri. Un giovane di 18 anni, incensurato, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini intorno a mezzanotte e trenta con ferite alla guancia, alla mano e all'orecchio, vicino a un campo di calcetto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze degli episodi.

Due episodi di violenza nella notte a Casoria, nel Napoletano, entrambi al vaglio dei carabinieri. Un 18enne napoletano, incensurato, è stato accompagnato verso mezzanotte e mezza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dopo essere rimasto ferito. Il giovane ha riportato una ferita da taglio alla guancia destra e alla mano sinistra, oltre a un taglio all'orecchio destro. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona (PMZ) Centro, ancora in fase di verifica, il 18enne sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio situato tra Napoli e Casoria. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Casoria, due episodi di accoltellamento. Un 18enne ferito a guancia, mano e orecchio vicino a un campo di calcetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casoria, 18enne accoltellato a guancia, mano e orecchio: aggredito vicino a un campo da calcioUn 18enne incensurato di Napoli è stato aggredito vicino a un campo da calcio a Casoria.

Casoria, due accoltellati in due diversi episodi nel napoletano: sono feritiDue persone sono rimaste ferite in due episodi distinti avvenuti nella notte a Casoria, nel Napoletano.

Temi più discussi: Doppio accoltellamento nella notte tra Napoli e Casoria: si indaga su possibile collegamento; Doppio accoltellamento nella notte, feriti 18enne e 37enne; Colpo in villetta a Lauro, ladri in fuga: terza effrazione in pochi giorni; Notte di violenza tra Napoli e Casoria: due accoltellati in poche ore, indagini su un possibile collegamento.

Doppio accoltellamento nella notte tra Napoli e Casoria: si indaga su possibile collegamentoDue episodi di violenza nella notte tra Napoli e Casoria, entrambi al vaglio dei carabinieri. Un 18enne napoletano, incensurato, è stato accompagnato verso mezzanotte e mezza al pronto soccorso dell'o ... napoli.repubblica.it

Coltellate e sangue nella notte: carabinieri al lavoro su due casi nel NapoletanoUna notte segnata da due episodi di violenza, avvenuti a poca distanza e nello stesso arco temporale, tra Napoli e Casoria. ilgiornalelocale.it