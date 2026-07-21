Un 18enne incensurato di Napoli è stato aggredito vicino a un campo da calcio a Casoria. È stato accoltellato alla guancia destra, alla mano sinistra e all'orecchio. È stato portato al pronto soccorso e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per ferite da taglio. La polizia sta indagando sull'accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sull’identità dell’aggressore o sui motivi dell'aggressione.

Questa notte un 18enne napoletano incensurato è stato portato al Pellegrini perché ferito. Dieci i giorni di prognosi per ferita da taglio alla guancia destra e alla mano sinistra. Un taglio anche all’orecchio destro. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della PMZ Centro (ancora da verificare) il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sul luogo preciso non sono state fornite indicazioni e continuano le indagini per chiarire dinamica e identificare le persone coinvolte. Ancora a Casoria, stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito all’addome con un coltello. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Casoria, 18enne accoltellato a guancia, mano e orecchio: aggredito vicino a un campo da calcio

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