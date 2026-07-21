Due persone sono rimaste ferite in due episodi distinti avvenuti nella notte a Casoria, nel Napoletano. Un 18enne incensurato è stato portato al pronto soccorso con ferite da taglio alla guancia destra, alla mano sinistra e all’orecchio destro. I carabinieri stanno indagando sui fatti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o cause delle aggressioni.

Due episodi di violenza nella notte a Casoria, nel Napoletano, entrambi al vaglio dei carabinieri. Un 18enne napoletano, incensurato, è stato accompagnato verso mezzanotte e mezza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per aver riportato una ferita da taglio alla guancia destra e alla mano sinistra, oltre a un taglio all’orecchio destro. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona (PMZ) Centro, ancora in fase di verifica, il 18enne sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio situato tra Napoli e Casoria. Al momento non sono state fornite indicazioni più precise sul luogo dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Casoria, due accoltellati in due diversi episodi nel napoletano: sono feriti

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