Nella notte a Casoria, due persone sono state accoltellate in rapida successione. Un ragazzo di 18 anni ha riportato ferite, mentre un uomo di 37 anni è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno indagando per verificare se i due episodi siano collegati. Entrambi gli episodi si sono verificati nella stessa fascia oraria, nelle stesse zone della città.

I due episodi si sono verificati nella stessa fascia oraria a Casoria, nel Napoletano. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per stabilire se possa esserci un collegamento tra le aggressioni. Due persone sono rimaste ferite con un coltello nel corso della notte tra Napoli e Casoria. Sui due episodi indagano i carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica delle aggressioni e a verificare l’eventuale presenza di un collegamento. La prima vittima è un ragazzo di 18 anni, incensurato, raggiunto alla guancia e a una mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora in fase di verifica, il giovane sarebbe stato assalito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio situato tra Napoli e Casoria. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Casoria, due accoltellamenti nella notte: 18enne ferito, 37enne in prognosi riservata

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