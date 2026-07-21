Nella notte a Casoria, un ragazzo di 18 anni è stato aggredito vicino a un campo di calcio. È stato colpito con un'arma da taglio alla guancia destra, alla mano sinistra e all’orecchio. È stato trasportato in ospedale e ricoverato al Pellegrini. La prognosi è di dieci giorni per le ferite riportate. L’aggressione è avvenuta in un'area pubblica, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente.

Questa notte un 18enne napoletano incensurato è stato portato al Pellegrini perché ferito. Dieci i giorni di prognosi per ferita da taglio alla guancia destra e alla mano sinistra. Un taglio anche all’orecchio destro. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della PMZ Centro (ancora da verificare) il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sul luogo preciso non sono state fornite indicazioni e continuano le indagini per chiarire dinamica e identificare le persone coinvolte. Ancora a Casoria, stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito all’addome con un coltello. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Casoria, 18enne accoltellato a guancia, mano e orecchio: aggredito vicino a un campo di calcio

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