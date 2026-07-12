Un giovane straniero di 18 anni è stato espulso dopo aver aggredito agenti di polizia vicino al Colosseo il 2 luglio. In quell'occasione, il ragazzo, insieme a altri connazionali, aveva attaccato le forze dell’ordine e danneggiato un’auto di servizio. La misura di espulsione è stata eseguita a seguito delle attività di identificazione e delle procedure di sicurezza avviate in seguito all’incidente.

ROMA – “Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, arrivando a danneggiare un’autovettura di servizio. Proprio in relazione ai gravi fatti commessi a Roma e alla valutazione della sua pericolosità sociale, il 18enne è stato espulso. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell’ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito”. Così, sul suo account X ufficiale, il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi (foto). E la premier Giorgia Meloni aggiunge: “Bene. Aggredire chi garantisce la sicurezza dei cittadini significa aggredire lo Stato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Aveva aggredito poliziotti vicino al Colosseo, 18enne espulso

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