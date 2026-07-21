Salvini ha annunciato che la Lega sta lavorando da mesi a una proposta di legge sulla legittima difesa, lasciando intendere che ci sono pene alternative rispetto alle attuali. Ha aggiunto che discuteranno con gli alleati di maggioranza per capire se sono d’accordo con questa iniziativa. La questione è collegata a un caso giudiziario in corso, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti della proposta.

“ La proposta di legge della Lega sulla legittima difesa e se gli alleati di maggioranza sono d’accordo? Ne parleremo. Ci stiamo lavorando da mesi e non da ore. Non siamo in grado di inseguire la cronaca. Il tema della legittima difesa e della nuova norme di cui sono orgoglioso e che ha evitato carcere e sofferenze a tanti cittadini che si sono difesi va aggiornata al 2026 tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito e minacciato a mano armata. In quei casi non si può pretendere totale lucidità e quindi una comprensione di chi viene aggredito in casa o in negozio”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della cerimonia per il 161esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Roggero, Salvini: Ci sono pene alternative. Legittima difesa Nostra norma va aggiornata

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