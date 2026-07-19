Caso Roggero Meloni | Pena sproporzionata sulla grazia ho detto a Nordio di andare avanti

Il presidente del Consiglio ha commentato la condanna a otto anni per un pedofilo e quella di meno di dieci anni per stupri di gruppo, criticando la proporzionalità delle pene. Ha aggiunto di aver indicato al ministro della Giustizia di procedere con l’istruttoria per la grazia a favore di un gioielliere condannato. La discussione riguarda la differenza tra le pene inflitte e la possibilità di ricorso alla grazia.

“Non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere, c’è un problema di proporzionalità delle pene” Anche per questo al ministro della Giustizia Carlo Nordio sull’istruttoria per graziare Mario Roggero “certo che gli ho detto io di andare avanti”. E “bisogna chiamare le cose con il loro nome: una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, ma ciò non vieta al Guadasigilli di istruire il procedimento” afferma la premier Giorgia Meloni in alcune dichiarazioni pubblicate dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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SALLUSTI DIFENDE ROGGERO: QUESTA SENTENZA GRIDA VENDETTA

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Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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