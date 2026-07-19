La presidente del Consiglio ha riferito di aver chiesto al ministro della Giustizia di valutare la concessione della grazia per il gioielliere condannato, definendo la pena come sproporzionata. Ha evidenziato lo stress e la paura vissuti durante la rapina del 2021. La vicenda giudiziaria di Mario Roggero è tornata a essere oggetto di discussione politica.

La presidente del Consiglio torna sulla condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero e parla di una pena "spropositata", richiamando stress e paura vissuti durante la rapina del 2021 La vicenda giudiziaria di Mario Roggero entra di nuovo nel confronto politico nazionale. A tre giorni dal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, Meloni sulla grazia: "Ho chiesto io a Nordio di procedere, pena sproporzionata, valutare stress e paura"

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