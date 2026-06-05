A Modena sono state trovate scritte d’odio e minacce contro il presidente del Consiglio, firmate da un gruppo antifascista. Le scritte sono state realizzate sulle scalinate di un parco cittadino. Le autorità stanno indagando sull’identità dei responsabili, associati al movimento Modena Antifa. Non sono stati divulgati dettagli sui messaggi specifici o sulle eventuali conseguenze legali. La polizia ha avviato verifiche per identificare i responsabili delle scritte.

Chi sono i responsabili dietro la firma Modena Antifa?. Quali messaggi violenti sono stati incisi sulle scalinate del parco?. Come si inserisce questo atto nel clima sociale di Modena?. Perché queste minacce colpiscono direttamente le istituzioni democratiche?.? In Breve Scritte vandaliche apparse sulle scalinate del piazzale Bonvi Parken a Modena.. Messaggi di sostegno alla distruzione di Israele firmati da Modena antifa.. Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia condanna gli atti come attacco istituzionale.. Contesto di tensione sociale dopo l'attentato compiuto da El Koudri in Emilia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, scritte d’odio e minacce contro Meloni: firma antifa

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