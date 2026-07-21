Dopo la conferma definitiva della condanna di un imputato da parte della Corte di Cassazione, l’Associazione nazionale magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici coinvolti. Il comunicato parla di un clima di tensione e di attacchi rivolti ai magistrati che hanno seguito il procedimento. Nessuna persona è stata identificata, ma si evidenzia un atteggiamento di ostilità nei confronti di chi ha applicato la legge. La denuncia si concentra sull’aumento di pressioni e intimidazioni.

Dopo la conferma definitiva della condanna di Mario Roggero da parte della Corte di Cassazione, l’ Associazione nazionale magistrati denuncia il clima di tensione che si è creato nei confronti dei giudici che hanno seguito il caso. Secondo l’Anm, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d’odio per aver applicato la legge, mentre il dibattito pubblico avrebbe contribuito a una pericolosa delegittimazione della magistratura. La nota dell’Anm. “Dopo la sentenza sul caso Roggero ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d’odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull’omicidio e sulla legittima difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, l’Anm denuncia minacce ai magistrati: “Attaccati per aver applicato la legge”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Minacce e messaggi d’odio ai magistrati”. L’Anm interviene sul caso RoggeroDopo la condanna definitiva di un gioielliere piemontese a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, sono stati...

Caso Roggero, l’Anm: “Minacce e clima d’odio contro i magistrati”. Le opposizioni chiedono a Meloni di venire in AulaMartedì è stata riaperta la gioielleria di un uomo condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nel 2021.

Temi più discussi: Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Gogna social contro i giudici sul caso Roggero. L’Anm: Dai ministri accuse odiose; Mario Roggero, Anm: La legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata | Da Crosetto accuse odiose; Roggero, la destra ha il suo eroe.

L'Anm: 'Minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero. Da chi ha incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità' #ANSA x.com

L'Anm: 'Minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero' reddit

Minacce ai magistrati dopo la condanna a Roggero, l'Anm: Clima di pesante delegittimazioneL'Associazione interviene in una nota schierandosi al fianco dei colleghi che hanno emesso le sentenze: Da chi ha incarichi istituzionali serve maggiore responsabilità nell’uso delle parole ... cuneodice.it

L'Anm: 'Minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero'Dopo la sentenza sul caso Roggero ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omi ... ansa.it