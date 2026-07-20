Le figlie e la moglie di Roggero hanno visitato il carcere di Bollate, dove lui si trova dal terzo giorno dopo aver preso atto della condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Roggero era stato condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e aver ferito un terzo. La visita è avvenuta mentre si discute anche dell’intervento di Musk, giudicato da alcuni schierato con la destra.

Terzo giorno per Mario Roggero dietro le sbarre del carcere di Bollate, dove si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Nei giorni scorsi sono stati a trovare il gioielliere a Bollate il vicepremier Matteo Salvini, i parlamentari della Lega Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini e il legale Stefano Marcolini, mentre oggi in visita al 72enne sono arrivate la moglie Mariangela e le sue figlie. La difesa del gioielliere è ancora in attesa di una risposta dal tribunale di sorveglianza di Torino, a cui venerdì – prima che il 72enne si costituisse nel carcere milanese – è stata presentata un’istanza per sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La moglie e le figlie di Roggero in visita al carcere di Bollate. Ruotolo (Pd) sull’ingerenza di Musk: “Si è schierato con la destra”

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