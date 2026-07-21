Valter Lavitola, imprenditore indagato, ha rotto il silenzio riguardo alle accuse che lo collegano a un progetto per attentare alla sicurezza di un noto conduttore televisivo. L’uomo ha espresso la speranza che questa vicenda non rovini la vita del professionista coinvolto. Lavitola si è espresso pubblicamente, senza fornire dettagli sulle accuse o sulle prove, e ha auspicato che la situazione si risolva senza conseguenze gravi per il conduttore.

Valter Lavitola, imprenditore indagato e ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante del progetto di attentato ai danni del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, torna a parlare pubblicamente. Lo fa ai microfoni di Filorosso, la trasmissione di Rai 3 condotta da Manuela Moreno, e in alcune dichiarazioni rilasciate a Il Giornale. Nel suo lungo sfogo racconta il rapporto personale con Ranucci, si dice convinto che finirà in carcere e sostiene di conoscere il movente del presunto complotto, pur affermando di non sapere chi sarebbe il vero mandante. “Sono sicuro che finirò in carcere”. Nel servizio trasmesso da Filorosso, Lavitola si mostra pessimista sul proprio futuro giudiziario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Ranucci, Lavitola rompe il silenzio: “Spero che questa vicenda non gli rovini la vita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GILETTI: CASO RANUCCI, IL COLPO DI SCENA SUL NOME CHE SI NASCONDE DIETRO IL MOVENTE

Notizie e thread social correlati

Lavitola si pente: "Spero che questa vicenda non rovini la vita a Ranucci"Valter Lavitola ha dichiarato di essere convinto di finirci in carcere, dopo essere stato intervistato nuovamente da FiloRosso.

Attentato a Ranucci, Lavitola rompe il silenzio: “Ho promesso di non parlare, poi spiegherò tutto”Valter Lavitola ha rotto il silenzio riguardo all’attentato contro il giornalista e conduttore di Report, avvenuto recentemente.

Temi più discussi: Caso Ranucci, Lavitola rompe il silenzio: Saremmo stati due idioti a organizzare un finto attentato; Sigfrido Ranucci rompe il silenzio: Ecco la verità sulle polemiche, su Report e sul caso Lavitola; Al Tg1 parla il monsignore della cena con Lavitola. E scoppia il caso; Caso Ranucci, parla Lavitola: Non lo volevo lanciare in politica.

Ranucci-Lavitola, la Rai avvia verifiche su Report. Il conduttore: Sono tranquillo. Ma chi tutela la mia immagine?Non solo la sospensione cautelativa delle repliche estive di Report, adesso la Rai avvia anche verifiche interne in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. Ad annunci ... ilfattoquotidiano.it

Caso Ranucci, Lavitola rompe il silenzio: Saremmo stati due idioti a organizzare un finto attentatoValter Lavitola rompe il silenzio sulle accuse che lo vedrebbero come presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista ... msn.com