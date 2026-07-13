Valter Lavitola ha rotto il silenzio riguardo all’attentato contro il giornalista e conduttore di Report, avvenuto recentemente. Dopo aver dichiarato di aver promesso di non parlare, ha aggiunto che in futuro fornirà spiegazioni dettagliate. Lavitola ha comunicato di voler attendere prima di rivelare ulteriori informazioni, mantenendo un atteggiamento riservato sulla vicenda.

Valter Lavitola torna a parlare pubblicamente dell’inchiesta sull’attentato ai danni del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ma sceglie ancora una volta la linea della prudenza. Intervenendo nel corso della trasmissione Filorosso, in onda su Rai 3 e condotta da Antonino Monteleone con Adele Grossi, l’imprenditore ha spiegato di aver deciso di mantenere il massimo riserbo sugli aspetti al centro dell’indagine della Procura di Roma. Pur evitando di entrare nel merito dell’inchiesta, Lavitola ha assicurato che fornirà la propria versione dei fatti non appena gli sarà consentito. « Ho promesso alla Procura che non parlo. Ho interesse che non vengano inquinati i pozzi e che si facciano delle indagini più lineari possibili », ha dichiarato, sottolineando di voler rispettare il lavoro degli investigatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, Lavitola rompe il silenzio: “Ho promesso di non parlare, poi spiegherò tutto”

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