Nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola ha citato una donna vicina al giornalista, sostenendo che avrebbe avuto comportamenti di gelosia e telefonate continue. Lavitola ha rilanciato l’ipotesi di un movente personale legato a questa relazione. L’indagine, ancora in corso, include ora questa nuova testimonianza e elementi riguardanti i contatti tra la donna e Ranucci. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata sulle indagini o sui sospetti.

Nell’inchiesta sull'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola, indagato, richiama una donna citata negli atti della Procura di Roma e sostiene un possibile movente personale legato alla gelosia L’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci si arricchisce di un nuovo elemento pub. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Ranucci, Lavitola rilancia l’ipotesi di una donna vicina al giornalista: "Gelosia folle, telefonate continue"

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