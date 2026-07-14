L’amministratore delegato della società pubblicitaria Urban Vision ha confermato che, lo scorso autunno, si è incontrato a cena in un ristorante di Lavitola con un imprenditore, un faccendiere e un giornalista di Report. L'incontro si è svolto al Cefalù, e l’obiettivo era discutere di affari, come riferito dal dirigente. La cena è stata anticipata da un articolo del quotidiano, che aveva già segnalato la presenza di questi soggetti nello stesso contesto.

Incontri della Terza Repubblica. L’imprenditore. Il faccendiere. Il giornalista. Come anticipato da Il Fatto Quotidiano l’autunno scorso a un tavolo del Cefalù di Valter Lavitola si trovarono tutti a parlare di affari riepiloga ora l’amministratore delegato della società pubblicitaria Urban Vision Gianluca De Marchi. L’obiettivo avrebbe dovuto essere quello di attrarre nuovi investitori in un affare nuovo di zecca che aveva a che fare con il green washing aziendale. «Ero uscito dal lavoro e questo ragazzo (Giuseppe Lavitola, figlio di Valter, ndr) che lavora per tutt’altra cosa mi fa: "mio padre ha un ristorante di pesce"». Noi siamo vicini al Vaticano, dovevamo mangiare e quindi gli ho detto «va bene andiamo». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Ranucci: l’imprenditore, il faccendiere e il giornalista di Report a cena al ristorante Cefalù di Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci, chi è Valter Lavitola, indagato come presunto mandante

Notizie e thread social correlati

Report, il primo stop Rai: effetti del caso Ranucci-Lavitola. L’inchiesta: “Il faccendiere era pronto a fuggire in Africa”Oggi è stato sospeso temporaneamente il programma Report, a causa delle recenti indagini sul caso Ranucci-Lavitola.

Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Lavitola: "È il mandante". Il caso di una cena dei due con un noto prelatoUn imprenditore è stato indagato per aver ordinato l’attentato a un giornalista e conduttore televisivo.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, al via analisi materiali sequestrati a Lavitola; Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa; L'imprenditore Valter Lavitola è indagato come mandante per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci; Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende.

In una dichiarazione inoltrata dal suo pool difensivo, il giornalista commenta l'altro caso che ha tenuto banco in questi giorni che vede l'imprenditore indagato come mandante dell'attentato a Ranucci. x.com

Caso Ranucci: l’imprenditore, il faccendiere e il giornalista di Report a cena al ristorante Cefalù di LavitolaL'ad della società pubblicitaria Urban Vision Gianluca De Marchi con Lavitola e Ranucci. L’obiettivo avrebbe dovuto essere attrarre nuovi investitori in un affare legato al green washing aziendale. Ma ... roma.corriere.it

L’amicizia nata al ristorante e le chiamate (quasi) ogni giorno: cosa si sa del rapporto tra Ranucci e LavitolaI due si sono conosciuti nel 2019 e da quel momento hanno stretto un rapporto molto intenso, rivendicato anche dopo l’indagine sull’imprenditore ... msn.com