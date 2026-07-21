Caso Ranucci la Rai avvia approfondimenti interni Il giornalista replica | Rispetto per Report
La Rai ha avviato approfondimenti interni sul caso Ranucci, coinvolto in una vicenda non specificata. Il giornalista ha risposto affermando di rispettare il programma Report. La rete ha dichiarato di voler chiarire i fatti e ha avviato le verifiche del caso. La questione riguarda il conduttore di un programma di inchiesta, ma i dettagli non sono stati resi noti pubblicamente. Nessun altro commento ufficiale è stato rilasciato al momento.
La Rai si muove sul caso Ranucci, annunciando l’avvio “degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante” il conduttore di ‘ Report ‘ alla luce di quanto sta emergendo dalle indagini sull’attentato subito dal giornalista a ottobre e dei rapporti personali con Valter Lavitola, presunto mandante dell’azione secondo gli inquirenti. La Rai mantiene una posizione attendista mentre la magistratura lavora sul giallo ma, nello stesso tempo fa sapere che “la Commissione per il codice etico, su impulso dell’amministratore delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza”. La Rai si... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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