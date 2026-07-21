Caso Ranucci la Rai avvia approfondimenti interni Il giornalista replica | Rispetto per Report

Notizia in breve

La Rai ha avviato approfondimenti interni sul caso Ranucci, coinvolto in una vicenda non specificata. Il giornalista ha risposto affermando di rispettare il programma Report. La rete ha dichiarato di voler chiarire i fatti e ha avviato le verifiche del caso. La questione riguarda il conduttore di un programma di inchiesta, ma i dettagli non sono stati resi noti pubblicamente. Nessun altro commento ufficiale è stato rilasciato al momento.