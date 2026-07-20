Caso Ranucci la Rai avvia verifiche interne | nel mirino rapporti e fonti di Report
La Rai ha avviato verifiche interne sul caso Ranucci, concentrandosi sui rapporti e le fonti di Report. La decisione arriva dopo le accuse riguardanti presunte irregolarità nelle fonti utilizzate dal programma. La rete ha dichiarato di voler tutelare la propria immagine e il lavoro dei giornalisti, senza commentare ulteriormente. Le indagini sono in corso e coinvolgono le modalità di raccolta delle informazioni e la gestione delle fonti del servizio pubblico.
A tutela della propria immagine e quella del giornalismo del servizio pubblico, ricordando il lavoro dei professionisti impegnati nelle testate, nelle redazioni regionali, nelle sedi estere e nei programmi d’inchiesta” la Rai ha deciso di dare mandato alla Commissione per il codice etico all’avvio di verifiche interne sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci, vicedirettore e conduttore di Report.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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Caso Ranucci, Rai avvia verifiche interneLa Rai ha avviato verifiche interne sul caso che coinvolge Sigfrido Ranucci, dopo aver sospeso le repliche di Report.
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