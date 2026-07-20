Caso Ranucci la Rai avvia verifiche interne | nel mirino rapporti e fonti di Report

Notizia in breve

La Rai ha avviato verifiche interne sul caso Ranucci, concentrandosi sui rapporti e le fonti di Report. La decisione arriva dopo le accuse riguardanti presunte irregolarità nelle fonti utilizzate dal programma. La rete ha dichiarato di voler tutelare la propria immagine e il lavoro dei giornalisti, senza commentare ulteriormente. Le indagini sono in corso e coinvolgono le modalità di raccolta delle informazioni e la gestione delle fonti del servizio pubblico.