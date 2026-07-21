Caso permessi di soggiorno Pratiche del mediatore ai raggi x SiSolidal | Domande di asilo Da giugno niente appuntamenti

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’inchiesta sulla richiesta di permessi di soggiorno senza i requisiti necessari prosegue, con il pm Silvia Benetti che coordina le indagini. Dopo l’arresto di un mediatore culturale dipendente dell’OIM e in servizio presso l’ufficio immigrazione di una questura, le indagini sono tornate a essere riservate. SiSolidal segnala che da giugno non ci sono più appuntamenti per le pratiche di rinnovo delle domande di asilo.

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Rilascio dei permessi di soggiorno senza avere i requisiti, l’inchiesta coordinata dal pm Silvia Benetti prosegue. Dopo il clamoroso arresto del mediatore culturale dipendente di Oim ma assegnato all’ufficio immigrazione della questura di Siena, è tornata ad essere avvolta dal riserbo. Intercettazioni, osservazione e controllo, pedinamenti, analisi delle procedure amministrative hanno portato il 17 luglio scorso al blitz da parte degli uomini della Mobile, diretta da Pietro Vittorio D’Arrigo. Il 29enne indiano ma residente a Frosinone è stato bloccato fuori dall’ufficio, in flagranza. Al giovane viene contestato di aver agito dietro compenso, prendendo per ciascun ’favore’ almeno mille euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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