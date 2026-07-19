Siena permessi di soggiorno irregolari | arrestato un mediatore dell’Ufficio Immigrazione

Da corrieretoscano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mediatore dell’Ufficio Immigrazione è stato arrestato a Siena per aver aiutato persone a ottenere permessi di soggiorno irregolari. La Polizia di Stato ha smantellato un sistema illecito che facilitava pratiche di immigrazione non autorizzate. L’indagine ha portato al fermo e al sequestro di documenti. L’operazione è parte di un’indagine più ampia contro il traffico di documenti falsi e pratiche di immigrazione clandestina.

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SIENA – Un sistema illecito per ottenere permessi di soggiorno è stato smantellato dalla Polizia di Stato di Siena. Al centro dell’attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, c’è un mediatore culturale di 27 anni, di origine indiana e residente in provincia di Frosinone, che prestava servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di favoreggiamento alla permanenza nel territorio dello Stato aggravato. L’indagine ha portato inoltre alla denuncia di altri 7 soggetti, di età compresa tra i 27 e i 53 anni e di nazionalità indiana e pakistana. A... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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