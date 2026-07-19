Permessi di soggiorno in cambio di denaro | arrestato mediatore dell' ufficio immigrazione

Notizia in breve

Un mediatore dell’ufficio immigrazione è stato arrestato a Siena per aver favorito il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri senza i requisiti necessari, in cambio di denaro. L’indagine ha accertato che il soggetto si occupava di facilitare le pratiche in modo illecito, ricevendo somme di denaro dai richiedenti. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato prove e documenti legati alle attività illecite.