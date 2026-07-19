Permessi di soggiorno in cambio di denaro | arrestato mediatore dell' ufficio immigrazione
Un mediatore dell’ufficio immigrazione è stato arrestato a Siena per aver favorito il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri senza i requisiti necessari, in cambio di denaro. L’indagine ha accertato che il soggetto si occupava di facilitare le pratiche in modo illecito, ricevendo somme di denaro dai richiedenti. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato prove e documenti legati alle attività illecite.
Siena, 19 luglio 2026 – Favoriva il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri che non avevano i requisiti per ottenerli. Per questo un mediatore culturale di 27 anni in servizio presso l'ufficio immigrazione della Questura di Siena, di origini indiane residente in provincia di Frosinone, è stato arrestato in flagranza di reato per favoreggiamento alla permanenza nel territorio dello Stato. https:www.lanazione.itfirenzecronacabitcoin-truffa-indagati-mq1rp9b4 Un arresto e sette persone denunciate . Il presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno senza requisiti è stato scoperto dalla squadra mobile di Siena e dai colleghi dell'ufficio immigrazione della questura senese nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura della città toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Il Consiglio d’Europa pubblica linee guida volte a rafforzare l’accesso delle vittime della tratta ai permessi di soggiorno; Prestazioni di invalidità: rileva il soggiorno effettivo e non episodico, non la durata del permesso; Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis); Nuovi gazebo e più acqua per le code della vergogna per il permesso di soggiorno.
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