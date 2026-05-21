Simona Ventura invia una foto a Chi l’ha visto sul caso Riccardo Branchini | cosa è emerso la lettera del giovane

Durante una puntata di Rai 3, una nota conduttrice ha condiviso con il pubblico una foto collegata al caso di Riccardo Branchini. Nella stessa trasmissione, la madre del giovane ha letto una lettera scritta da lui, mentre la conduttrice ha invitato a proseguire le ricerche nelle vicinanze di una diga. La puntata si è concentrata sull’aggiornamento delle indagini e sulla richiesta di approfondimenti nelle aree di interesse.

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La segnalazione della conduttrice durante la puntata di Rai 3 mentre la madre legge la lettera lasciata dal figlio e torna a chiedere di cercare nella diga. Non una svolta investigativa e nemmeno una nuova pista, ma un gesto che racconta quanto il caso di Riccardo Branchini continui a restare al centro dell’attenzione pubblica. Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto?, è emerso un dettaglio che ha sorpreso il pubblico: una segnalazione arrivata direttamente da Simona Ventura. La conduttrice, trovandosi a Roma nei giorni scorsi, avrebbe notato un ragazzo che le è sembrato molto somigliante al diciannovenne scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 da Acqualagna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Simona Ventura invia una foto a Chi l’ha visto sul caso Riccardo Branchini: cosa è emerso, la lettera del giovane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simona Ventura rimprovera Alfonso Signorini.! Sullo stesso argomento La scomparsa di Riccardo Branchini a Chi l’ha VistoFederica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 20 maggio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima... Sorpresa a Chi l’ha visto, succede tutto in diretta: “È di Simona Ventura”Il fascino dei grandi casi irrisolti continua a tenere incollati milioni di spettatori davanti alla televisione, e anche ieri sera Chi l’ha visto? ha... A ‘Chi l’ha visto?’ appare Simona Ventura, la segnalazione sul ragazzo scomparso. Sciarelli: Questa foto l’ha mandata leiLa conduttrice ha inviato una foto alla redazione di Federica Sciarelli riguardo il caso della scomparsa di Riccardo Branchini: cos’è successo ... libero.it Simona Ventura tra rosé, giardini e atmosfera Belle Époque: la Slovenia sceglie la regina della tv italianaNel Giardino delle Rose andrà in scena un weekend tra vino, musica e lifestyle. Ospite la conduttrice televisiva chivassese ... giornalelavoce.it