Il ministero della Giustizia ha annunciato di aver avviato le pratiche per la grazia a un gioielliere condannato, ma poco dopo ha smentito l'iniziativa. Nei giorni successivi, il governo ha cercato di intestarsi politicamente il caso, creando confusione sulla posizione ufficiale.

Prima ha annunciato di aver avviato le pratiche, poi si è smentito, nella fretta di intestarsi politicamente il caso del gioielliere condannato Negli ultimi giorni il governo è intervenuto sul caso del gioielliere piemontese Mario Roggero, provando a sfruttarlo politicamente. Ma lo ha fatto in maniera goffa e mettendo in imbarazzo in particolare il ministero della Giustizia, che prima è stato spinto ad annunciare l’avvio delle procedure per chiedere la grazia di Roggero, poi si è smentito in maniera un po’ surreale. Venerdì Roggero è entrato in carcere a Bollate, vicino a Milano, per scontare una pena definitiva di 14 anni e 9 mesi. Nel 2021 tre uomini fecero una rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, minacciando lui e i suoi familiari con delle pistole che poi si rivelarono essere finte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La confusione del ministero della Giustizia sulla grazia a Mario Roggero

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Temi più discussi: Mario Roggero condannato, come funziona la grazia presidenziale in Italia: casi ed effetti politici; Mario Roggero, Crosetto: Provare ogni strada perché possa tornare a casa. Al via raccolta firme centrodestra per grazia; Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero: Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto; Mario Roggero, la sorella di uno dei rapinatori morti: Meritava il carcere, non di essere ammazzato così.

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