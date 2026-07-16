Il gioielliere ha annunciato che si costituirà in carcere, dopo aver trascorso del tempo con la famiglia. La decisione arriva in seguito alla conferma della condanna definitiva da parte della giustizia. La vicenda riguarda un procedimento legale iniziato con un procedimento giudiziario che ha portato a una sentenza di detenzione. La conferma della condanna ha portato alla sua scelta di consegnarsi alle autorità. La vicenda ha suscitato dibattiti pubblici e divisioni di opinioni.

Starebbe per costituirsi in carcere, come lui stesso ha annunciato nella serata di ieri, dopo aver trascorso del tempo con i suoi familiari. È ormai scritto il destino di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. (ANSA FOTO) – Notizie.com La Corte di Cassazione nelle scorse ore ha confermato la condanna a quattordici anni e nove mesi di carcere, come aveva già stabilito la Corte d’Appello. In difesa di Roggero, fuori dalle aule di tribunale, si erano schierati politici e opinionisti con l’organizzazione di manifestazioni e raccolte firme. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Mario Roggero, il caso che divide l’Italia: cosa è successo quel giorno e perché la giustizia ha confermato il carcere per il gioielliere

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Gioielliere condannato: il caso che divide lItalia!

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Caso Grinzane, il verdetto della Cassazione: condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero ift.tt/oZMJ1Yq x.com

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