Nella notte a Bologna si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte di un uomo di 43 anni durante un’operazione delle forze dell’ordine. La persona era ammanettata quando è deceduta. Le proteste sono scoppiate nel centro città, con alcune persone che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con cariche e l’uso di spray urticante. La situazione è rimasta tesa fino alle prime ore del mattino.

A Bologna è stata una notte di violenze dopo la morte del 43enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine mentre era ammanettato. Il corteo è degenerato in scontri tra manifestanti e polizia davanti alla prefettura. La famiglia di Fakir ha intanto preso le distanze dai disordini. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Quotidiano.net - Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia

Notizie e thread social correlati

Bologna, morte di Fakir: manifestanti lanciano bomba carta contro la polizia. Il pm adotta lo “scudo”A Bologna, durante una manifestazione organizzata dal sindaco in ricordo di un facchino deceduto, alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta...

Leggi anche: Fakir morto a Bologna, tensione tra polizia e manifestanti. «Assassini, vergogna». E la sorella sviene durante il presidio

Temi più discussi: Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Caso Fakir, feriti tra manifestanti e polizia durante gli scontri al corteo; Perché gli agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna non sono indagati; In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'.

Caso Fakir, auto date alle fiamme e 11 feriti negli scontri dopo il corteo verità e giustizia reddit

Buonasera e benvenuti a #Zonabianca! Questa sera parleremo di sicurezza, del caso Fakir, delle manifestazioni di Bologna, del caso Roggero e degli audio inediti del caso Garlasco. Rimanere con noi! x.com

Caso Fakir, intervengono i ministri di giustizia e dell'interno: Non c’è un modello Ice in ItaliaLe manifestazioni di sostegno alla famiglia Fakir diventano violente, Nordio e Piantedosi sminuiscono lo scudo penale applicato agli agenti e agli operatori sanitari che hanno assistito alle richieste ... msn.com

Bologna ‘devastata’ dopo le 4 ore di presidio per Fakir: auto a fuoco, vetrine spaccate, scritte violente contro la poliziaLa conta dei danni: sui muri Fakir vive, ma anche insulti contro le forze dell’ordine. Devastato un cantiere in centro, colpiti pubblici esercizi. Gli attivisti hanno preso ombrelloni e sedie dai lo ... msn.com