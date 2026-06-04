Sciopero lavoratori cultura a Genova presidio davanti alla prefettura

Venerdì 12 giugno, lavoratori della cultura hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura di Genova. La protesta è contro i tagli al settore e l’impiego crescente di personale precario e in appalto. La manifestazione chiede anche migliori condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. La mobilitazione coinvolge operatori del settore culturale che si sono riuniti per esprimere il loro dissenso. Nessun episodio di tensione è stato segnalato durante la protesta.

Venerdì 12 giugno il mondo della cultura si mobilita contro i tagli al comparto della cultura e l’utilizzo sempre più marcato di personale precario e in appalto e per maggiore salute e sicurezza sul lavoro. In occasione dello sciopero, alle ore 10, si terrà un presidio davanti alla prefettura di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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