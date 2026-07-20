A Bologna la manifestazione per Fakir | Verità e giustizia

A Bologna si è svolta una manifestazione per chiedere verità e giustizia sulla morte di un uomo di 42 anni, deceduto ieri durante un intervento di polizia al Pilastro. La protesta è stata promossa dal sindaco e ha visto partecipanti che hanno portato striscioni e slogan. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità dell’intervento o sulle circostanze della morte. La vicenda è ora al centro di indagini da parte delle autorità competenti.

Bologna, 20 lug. (askanews) - A Bologna si è svolta la manifestazione promossa dal sindaco Matteo Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro al culmine di un intervento di polizia. Presenti, tra gli altri, lo stesso Lepore e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Prima dell'iniziativa il fratello e la sorella della vittima avevano incontrato il sindaco in municipio. Momenti di apprensione in apertura: proprio quando avrebbe dovuto prendere la parola la nipote di Fakir, Yossra Fakir, la sorella della vittima è svenuta. Per soccorrerla è intervenuta un'ambulanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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